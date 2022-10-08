В пяти районах Крыма ввели желтый уровень опасности Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Крыма в связи с взрывом на Крымском мосту продлили желтый уровень террористической опасности. Он будет действовать в пяти регионах полуострова, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности республики и ее граждан с 20:00 8 октября 2022 года до 20:00 23 октября 2022 года высокий («желтый») уровень террористической опасности будет действовать на территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск и Джанкойского и Красноперекопского районов», – написал глава региона в Telegram.

Как отметил Аксенов, высокий уровень террористической опасности введен на объектах Министерства транспорта, Министерства жилищно-коммунального хозяйства, Министерства здравоохранения, Министерства топлива и энергетики, Министерства промышленной политики и Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма. Власти полностью контролируют ситуацию в регионе, заверил он.

Напомним, ранее желтый уровень террористической опасности в районе Крымского моста был объявлен в Краснодарском крае.

Как писал сайт KP.RU, В субботу, 8 октября, на Крымском мосту взорвался грузовик. Это привело к возгоранию семи цистерн с топливом у проезжавшего мимо поезда. Предварительно погибли три человека. Ударная волна была такой силы, что обрушились два пролета автомобильной части моста. Арки моста не пострадали.