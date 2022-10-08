Хуснуллин сообщил, что инструментальное обследование Крымского моста проведут в течение суток

Инструментальное обследование Крымского моста проведут в течение суток Фото: REUTERS

Инструментальное обследование Крымского моста проведут в течение суток, после чего станут известны сроки его восстановления, сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

«Сроки восстановления мы назовем после инструментального обследования. Через сутки у нас будет предварительная информация, мы ее проверим. Проведем физическую нагрузку, после этого скажем точные сроки восстановления», – сказал вице-премьер журналистам.

Как отметил Хуснуллин, движение грузовых автомобилей по Крымскому мосту может быть запущено, если позволит его текущее состояние.

Как писал сайт KP.RU, В субботу, 8 октября, на Крымском мосту взорвался грузовик. Это привело к возгоранию семи цистерн с топливом у проезжавшего мимо поезда. Предварительно погибли три человека. Ударная волна была такой силы, что обрушились два пролета автомобильной части моста. Арки моста не пострадали.

Тем временем президент России Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив.