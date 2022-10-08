В Госдуму внесли законопроект об альтернативной службе во время мобилизации Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Государственную думу внесли законопроект об альтернативной службе в период мобилизации. Инициаторы документа зампред комитета по государственному строительству и законодательству Сардана Авксентьева и первый зампред комитета по просвещению Максим Гулин.

Как сообщается на сайте думской фракции "Новые люди", законопроект предлагает закрепить для некоторых категорий граждан возможность замены военной службы альтернативной. Среди них единственные дети пожилых родителей, мужья беременных женщин, многодетные отцы, родители детей-инвалидов, родственники, потерявшие близких в ходе боевых действий, а также члены семей, в которых уже есть мобилизованные.

В качестве одной из альтернатив военной службе может стать охрана школ и детских садов, работа в качестве санитаров и младшего медицинского персонала, а также занятость в сфере строительства или ЖКХ, отмечается в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022. По словам главы государства, все призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку. Он отметил, что все без исключения вопросы материального, ресурсного и финансового обеспечения оборонных предприятий, должны быть решены правительством незамедлительно.