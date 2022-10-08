Bloomberg: Санкции против горнорудной промышленности России потрясут мировую металлургию

Санкции против горнорудной промышленности России потрясут мировую металлургию, считают в США Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Санкции, которые Лондонская биржа металлов (LME) может ввести против горнорудной промышленности России, потрясут мировую металлургию, считает обозреватель Джек Фарчи.

«Возможный запрет на поставки из России со стороны Лондонской биржи металлов станет сейсмическим событием для металлургической отрасли», – заявил он в статье для Bloomberg.

По мнению журналиста, ограничения против российской металлургии отрежут ряд крупнейших компаний от основного мирового рынка. Под удар может попасть в частности швейцарская Glencore Plc., сотрудничающая с «Русалом», предупредил эксперт.

Как отметил Фарчи, LME еще не приняла решение по санкциям, однако обсуждение возможности запрета на импорт российского металла уже идет. Он подчеркнул, что Россия обладает 9% мировых запасов никеля, 5% алюминия и 4% меди.

Как писал сайт KP.RU, российский президент Владимир Путин заявил, что РФ всегда будет ответственным поставщиком металлургической продукции, однако не будет работать себе в ущерб со странами, которые проявляют к Москве недружественное отношение.