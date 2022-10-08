Московский «Локомотив» уволил главного тренера Циннбауэра после разгрома от «Сочи»

Йозеф Циннбауэр Фото: пресс-служба "Локомотива"

Московский «Локомотив» уволил главного тренера немца Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.

Как передает «КП-Спорт», об отставке наставника команды и спортдиректора было объявлено после разгромного поражения от «Сочи» в 12-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Москвичи проиграли южанам со счетом 0:4.

Стоит отметить, что до этого «железнодорожники» уступили «Уралу» (2:4), «Спартаку» (0:1), «Факелу» (0:2) и «Ахмату» (1:2). Сейчас «Локомотив» занимает 14 место в турнирной таблице РПЛ и располагается в зоне плей-офф с девятью очками. В этом сезоне клуб потерпел семь поражений при двух победах, а также трижды сыграл вничью.

Циннбауэр был назначен главным тренером «Локомотива» 30 июня 2022, сменив Заура Хапова. Цорн стал спортинвым директором московского клуба в ноябре прошлого года.