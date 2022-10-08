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В мире8 октября 2022 19:17

КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря

Они пролетели расстояние около 350 километров
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря

КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря

Фото: REUTERS

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря, сообщила береговая охрана Японии.

Как передает телеканал NHK, ракеты пролетели расстояние около 350 километров на максимальной высоте полета 100 километров. Экипажи судов, находящихся в районе падения ракет, попросили не приближаться к их обломкам в случае обнаружения.

Тем временем правительство Японии созвало кризисный штаб по сбору и анализу информации. Аналогичную работу проводит японское Министерство обороны.

Напомним, на этой неделе КНДР осуществила запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря.

Как писал сайт KP.RU, Пхеньян назвал пуски своих ракет КНДР ответом на учения США и Южной Кореи. МИД КНДР осудил попытки Вашингтона поднять тему ракетных пусков на Совете безопасности ООН.