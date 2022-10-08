Макрон раскритиковал Байдена за слова о «ядерном Армагеддоне» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал высказывание своего американского коллеги Джо Байдена о вероятности «ядерного Армагеддона». Как заявил французский лидер, в таких вопросах политики должны быть осторожными.

«Я всегда отказывался заниматься политическими выдумками, особенно когда речь идет о ядерном оружии. В этом вопросе мы должны быть очень осторожными», – сказал политик журналистам после саммита Евросоюза в Праге.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава Белого дома заявил, что впервые со времен холодной войны и Карибского кризиса миру может грозить «ядерный Армагеддон». Байден также решил возложить вину за эскалацию на российское руководство. Американский лидер уверен, что президент России Владимир Путин «не шутит, когда говорит о ядерном оружии».