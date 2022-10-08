В партии Шольца призвали Германию выступить с дипломатическими инициативами по Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Рольф Мютцених призвал главу немецкого МИД Анналену Бербок вместе с Соединенными Штатами выступить с новыми дипломатическими инициативами для урегулирования конфликта на Украине. Об этом политик рассказал в интервью для издания Der Spiegel.

Мютцених отмечает, что американская сторона демонстрировала готовность "изучить собственные способы прекращения боевых действий (на Украине) путем переговоров".

- Мы должны не только поощрять ответственные лица в Вашингтоне в этом деле, но и активно поддерживать их. ... (конфликт) усугубляет гуманитарное, социальное и экономическое положение на Украине ... и ухудшает стабильность международного порядка в целом, - отмечает лидер СДПГ.

Ранее сообщалось, что кризис на Украине выявил серьезный разрыв во взглядах Восточной и Западной Германии. По данным исследования Forsa, на востоке Германии значительно больше опрошенных (34%) заявляют, что немецкое правительство делает слишком много для поддержки Киева. Тем временем на западе страны этого мнения придерживается около 18% респондентов.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По его словам, такой реакции от РФ требуют обстоятельства. Российский лидер также добавил, что у российской стороны нет в планах действий по оккупации украинской территории. Он заверил, что Москва стремиться к демилитаризации.