Раскрыта страна, которая "неприлично наживается" на украинском конфликте Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Западные эксперты упрекнули Норвегию за "агрессивное" обогащение на украинского конфликта. Об этом в статье для The Washington Post пишет обозреватель Эмили Раухала.

В публикации она отмечает, что по мере нарастания энергетического кризиса эта скандинавская страна стала играть все более заметную роль в топливной безопасности континента.

- Страны рассчитывают на норвежское топливо, чтобы пережить зиму и пополнить свои запасы на годы вперед. Но даже несмотря на то, что Осло увеличивает экспорт в Европу, ... Норвегия сталкивается с резкой критикой ..., в том числе с обвинениями в спекуляции, - пишет Раухала.

Также сообщается, что в этом году королевство получит 109 миллиардов долларов от нефтяного сектора, что на 82 миллиарда больше, чем в прошлом году. Однако, что касается позиции норвежских властей, то они отвергают обвинения в свой адрес и связывают высокую стоимость топливо с ее дефицитом на рынке.

В ЕС все чаще звучат опасения из-за ситуации с энергоносителями. Чешский европарламентарий Томаш Здеховский обратил внимание на рост цен и, как следствие, подорожание стоимости проживания в ЕС.