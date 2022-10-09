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Экономика8 октября 2022 23:38

Премьер Эстонии Каллас заявила, что ЕС становится труднее вводить новые антироссийские санкции

По ее словам, "осталось не так много элементов", против чего можно было бы ввести новые санкции
София ГОНЧАРОВА
Премьер Эстонии Каллас заявила, что ЕС становится труднее вводить новые антироссийские санкции

Премьер Эстонии Каллас заявила, что ЕС становится труднее вводить новые антироссийские санкции

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава правительства Эстонии Кая Каллас заявила, что Брюсселю становится с каждым разом сложнее принимать новые антироссийские ограничения. Об этом она рассказала в беседе с изданием Telegraph.

По словам премьера, "осталось не так много элементов", против чего можно было бы ввести новые санкции, и это становится "проблемой" для ЕС.

Накануне сообщалось, что ЕС ввел восьмой пакет санкций против Российской Федерации. Он включает в себя рестрикции в отношении представителей оборонного сектора РФ и организаторов референдумов по вопросу присоединения к России республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее президент России Владимир Путин назвал "экономическим самоубийством" политику западных стран в сфере энергетики. Он также указал, что отказ от российских энергоресурсов означает, что Европа становится регионом с самыми дорогими энергоресурсами.