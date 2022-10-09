Премьер Эстонии Каллас заявила, что ЕС становится труднее вводить новые антироссийские санкции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава правительства Эстонии Кая Каллас заявила, что Брюсселю становится с каждым разом сложнее принимать новые антироссийские ограничения. Об этом она рассказала в беседе с изданием Telegraph.

По словам премьера, "осталось не так много элементов", против чего можно было бы ввести новые санкции, и это становится "проблемой" для ЕС.

Накануне сообщалось, что ЕС ввел восьмой пакет санкций против Российской Федерации. Он включает в себя рестрикции в отношении представителей оборонного сектора РФ и организаторов референдумов по вопросу присоединения к России республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее президент России Владимир Путин назвал "экономическим самоубийством" политику западных стран в сфере энергетики. Он также указал, что отказ от российских энергоресурсов означает, что Европа становится регионом с самыми дорогими энергоресурсами.