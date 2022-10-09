В Евросоюзе заявили, что не имеют возможности предотвратить надвигающийся мощный энергокризис Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Прошедший в Праге масштабный саммит Европейского политического сообщества не принес Европе прояснения по вопросу решения энергетического кризиса. Информацию об этом распространил немецкий телеканал Das Erste.

"По вопросу предельной цены на газ никакого решения пока принято не было: до следующей встречи должны быть проверены различные модели. Где-то оно наверняка должно быть — прояснение", - отмечается в сюжете канала. Журналисты Das Erste подчеркивают, что никакой определенности по итогам саммита так и нет, как и понимания того, каким образом ЕС собирается бороться с надвигающимся мощным энергокризисом.

"Может быть, [спасением для Европы стал бы] простой потолок цен — то есть установка максимальных цен при закупке? Пока что нет — такой ответ дали в Праге", - уточняют авторы сюжета канала. В материале допускается вариант совместных закупок газа европейскими государствами, однако на это, как считают немецкие журналисты, потребуется время.

Ранее в Еврокомиссии официально обвинили Россию в экономическом и продовольственном кризисах в РФ, а также в провоцировании надвигающегося энергетического кризиса. Российские власти же неоднократно подчеркивали, что причиной тяжелого положения и всех проблем Евросоюза является политика властей европейских страны (в частности, введение антироссийских санкций).

В угрозе энергетического кризиса, как полагают власти РФ, также виноват сам Запад. Все дело в том, что Россия уже не раз предупреждала ЕС, что может остановить поставки своих энергоресурсов в страны, которые поддержат введение потолка цен на нефть и газ из РФ (тем не менее, потолок цен на нефть уже утвержден в рамках восьмого пакета антироссийских санкций).

Кроме того, европейские чиновник и бизнесмены создают угрозу энергобезопасности Европы, отказываясь от предложенного Москвой способа оплаты российского газа.