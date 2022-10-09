Глава Минобороны Германии пообещала Украине 100 танков из Греции и Словакии

Германия публично пообещала передать Украине 100 танков из Греции и Словакии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт публично анонсировала поставки на Украину в рамках военной помощи ВСУ системы ПВО IRIS-T и 100 танков из Греции и Словакии. Информацию об этом распространил американский телеканал CNN.

Заявление о скорым поставках системы ПВО и танков Украине Ламбрехт сделала в ходе своего визита в Литву. Там она провела встречи с литовским министром обороны Арвидасом Анушаускасом и немецкими военными, которые дислоцированы в прибалтийской стране.

Глава Минобороны ФРГ сообщила о создании новой бригады, которую можно будет оперативно перебросить в Литву при необходимости. «Мы живем в серьезные времена, и в такие времена также важно знать, где у нас есть пробелы в обороне. ПВО — одна из таких сфер, где необходимо действовать», - пояснила Ламбрехт.

Ранее постпред ФРГ при НАТО Рюдигер Кениг публично заявил о том, что Североатлантический альянс, по его мнению, не должен оказывать прямой военной помощи Украине и поставлять оружие Киеву. Кениг полагает, что подобные действия могут создать серьезный риск прямого военного столкновения России и НАТО.

При этом Кениг подчеркнул, что речь идет именно о консолидированной помощи со стороны альянса, отдельные входящие в НАТО государства, по его мнению, имеют право на оказание военных поставок киевским властям. Однако даже к таким действиям западным странам в настоящее время необходимо подходить с большой осторожностью, предупреждает постоянный представитель Германии при НАТО.