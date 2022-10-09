MDR: города Восточной Германии отказываются принимать украинских беженцев

В Германии все больше муниципалитетов наотрез отказываются принимать у себя украинских беженцев Фото: REUTERS

В Восточной Германии некоторые муниципалитеты достигают предела своих возможностей по приёму украинских беженцев и отказываются принимать новых вынужденных переселенцев. Информацию об этом распространила немецкая телерадиокомпания MDR, выпустившая сюжет на данную тему.

В частности, по информации журналистов, на сегодняшний день власти Магдебурга, Гера и Галле уже публично объявили об отказе в приеме новых украинских беженцев (те беженцы, что уже живут в этих городах, пока могут в них остаться).

Кроме того, как отмечается в материале MDR, власти Эрфурта и Хемница также вряд ли смогут принимать новых беженцев с Украины, так как "близки к пределу".

Сейчас в большинстве городов бывшей ГДР переселенцев начали массово селить в пансионаты, спортзалы школ и вузов, а также в общежития.

Ранее беженцы с Украины начали массово жаловаться на то, что в западных странах стали "недостойно" с ними обращаться и относятся к ним без "должного уважения". Так, украинскую телеведущую Рамину Эсхакзай крайне возмутило, что люди в Европе якобы не понимают, что происходит в Украине, и не проявляют жалости и "просто хотят жить своей жизнью".

Европейцы же заявляют о "невиданной наглости" и хамстве беженцев с Украины, которые постоянно предъявляют различные претензии к приютившим их людям.