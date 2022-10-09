Крымчанин сообщил, что после ЧП на Крымском мосту нервозности и паники на полуострове нет Фото: ТАСС

После ЧП на Крымском мосту очереди на автозаправочные станции (АЗС) сильно увеличились, при этом нервозности и паники у людей нет.

«Паники нет. В магазинах ажиотажа тоже нет. А вот очереди на заправках действительно большие. Так, все как обычно. Нервозности у людей тоже не наблюдается», — рассказал в беседе с Lenta.ru житель Севастополя, пожелавший остаться анонимным.

Другая жительница Севастополя, которая также пожелала сохранить анонимность, рассказала, что, несмотря на ЧП на Крымском мосту, испуга среди горожан не заметила. «Люди гуляют. Ничего необычного. А панику создают дураки», — сказала она.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста и магистрального газопровода. Полномочия по организации мер защиты возложены на ФСБ.Это делается в целях повышения эффективности мер защиты транспортного перехода, энергомоста и газопровода через Керченский пролив, передает RT.

Напомним, по данным информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК), на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. Он повлек за собой возгорание семи топливных цистерн ж/д состава, следовавшего в направлении Крыма. По предварительным данным Следственного комитета (СК) России, в результате произошедшего погибли три человека, рассказывают "Известия".