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Здоровье9 октября 2022 7:00

Россиян предупредили об опасности разливного пива

Председатель НСЗПП Шапкин заявил, что разливное пиво может содержать опасные для здоровья ингредиенты
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Россиян предупредили об опасности разливного пива

Россиян предупредили об опасности разливного пива

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Председатель Национального союза защиты прав потребителей (НСЗПП), руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин заявил, что разливное пиво может содержать генно-модифицированные дрожжи и кишечную палочку, способную вызывать опасную для детей и взрослых кишечную коли-инфекцию.

По его словам, непастеризованное пиво из кранов может быть приготовлено из опасных ингредиентов, например генно-модифицированных дрожжей. Они быстрее обычных сбраживают как солод, так и гораздо более дешевые измельченный ячмень или рис, и в итоге процесс производства становится более дешевым.

"После потребления такого пива может начаться полный разлад организма, найти причину которого крайне сложно в том числе врачам. Дело в том, что очень сложно провести причинно-следственную связь. Человек сперва выпил пиво в «разливайке», затем пошел поел, еще что-то выпил, а через день почувствовал недомогание, которое вылилось в хронические проблемы со здоровьем", - сказал он в беседе с Lenta.ru.

Ранее психиатр-нарколог, профессор кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии РУДН Юрий Сиволап заявил, что основная опасность пива заключается в больших объемах жидкости, создающих нагрузку на организм. При этом он подчеркнул, что пиво, вино и слабоалкогольные напитки представляют собой меньшую опасность, чем крепкий алкоголь. По словам нарколога, «пивной» алкоголизм как форма тяжелой зависимости встречается редко, передают "Известия".

Как ранее рассказывал сайт KP.RU, наибольшую опасность с точки зрения возможного отравления некачественным продуктом представляют мелкорозничные торговые павильоны, реализующие разливное пиво. Чаще всего их поставщиками являются малые и средние компании, которые формируют основную часть рынка. Дело в том, что счетчиками объема производства на сегодняшний день оснащены предприятия, которые производят более 300 тысяч декалитров пива в год, а остальные, которых 90 процентов рынка от числа производителей, самостоятельно вносят сведения о своем производстве в ЕГАИС. Фактически, эти небольшие предприятия бесконтрольны, и часто это сказывается на качестве напитков – существенная часть объемов просто льется «мимо кассы».