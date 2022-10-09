Россиян предупредили об опасности разливного пива Фото: Алексей БУЛАТОВ

Председатель Национального союза защиты прав потребителей (НСЗПП), руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин заявил, что разливное пиво может содержать генно-модифицированные дрожжи и кишечную палочку, способную вызывать опасную для детей и взрослых кишечную коли-инфекцию.

По его словам, непастеризованное пиво из кранов может быть приготовлено из опасных ингредиентов, например генно-модифицированных дрожжей. Они быстрее обычных сбраживают как солод, так и гораздо более дешевые измельченный ячмень или рис, и в итоге процесс производства становится более дешевым.

"После потребления такого пива может начаться полный разлад организма, найти причину которого крайне сложно в том числе врачам. Дело в том, что очень сложно провести причинно-следственную связь. Человек сперва выпил пиво в «разливайке», затем пошел поел, еще что-то выпил, а через день почувствовал недомогание, которое вылилось в хронические проблемы со здоровьем", - сказал он в беседе с Lenta.ru.

Ранее психиатр-нарколог, профессор кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии РУДН Юрий Сиволап заявил, что основная опасность пива заключается в больших объемах жидкости, создающих нагрузку на организм. При этом он подчеркнул, что пиво, вино и слабоалкогольные напитки представляют собой меньшую опасность, чем крепкий алкоголь. По словам нарколога, «пивной» алкоголизм как форма тяжелой зависимости встречается редко, передают "Известия".

Как ранее рассказывал сайт KP.RU, наибольшую опасность с точки зрения возможного отравления некачественным продуктом представляют мелкорозничные торговые павильоны, реализующие разливное пиво. Чаще всего их поставщиками являются малые и средние компании, которые формируют основную часть рынка. Дело в том, что счетчиками объема производства на сегодняшний день оснащены предприятия, которые производят более 300 тысяч декалитров пива в год, а остальные, которых 90 процентов рынка от числа производителей, самостоятельно вносят сведения о своем производстве в ЕГАИС. Фактически, эти небольшие предприятия бесконтрольны, и часто это сказывается на качестве напитков – существенная часть объемов просто льется «мимо кассы».