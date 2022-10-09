Экономист Сафиулин сообщил о рекордном росте числа финансовых пирамид в России Фото: Мария ЛЕНЦ

Управляющий Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин заявил, что по итогам года в России может быть зафиксирован рекордный рост числа финансовых пирамид.

"Это просто ошеломительная цифра. У нас идет явный тренд на повышение количества мошенников вокруг нас. Мы, как фонд, фиксируем, что в этом году будет 200 процентов роста пирамид и, конечно, начнется пирамидопад", - сказал она в беседе с Lenta.ru

Всплеск мошенничества всегда случается именно в кризисные времена, отметил экономист.

«Мы считаем, что будет около 2 тысяч пирамид за 2022 год. Это рекорд, такого не было никогда. Мошенники у нас ударники, они работают в три смены. Понятно, пока население неадекватно реагирует на изменение обстановки, они свою криминальную маржу собирают», — резюмировал специалист.

Кстати, почти 100 млн рублей вернули органы прокуратуры обманутым вкладчикам финансовых пирамид за первое полугодие 2022 года только в четырех регионах России, сообщили «Известиям» в Генпрокуратуре. Речь идет прежде всего о нелегальных микрофинансовых организациях Чувашии, Архангельской, Кировской и Ярославской областей, сообщили в Генпрокуратуре. Фирмы не выполнили обязательства о возврате сумм паевых взносов, в итоге люди остались без вложенных денег и без процентов. По подобным делам прокуроры направили в суд иски в интересах граждан на 99,2 млн рублей.

Прямые продажи зародились в США, где развитие торговли и сферы услуг на высочайшем уровне. Представитель сетевой компании в этой стране – одна из самых популярных и распространенных профессий. В Европе и Азии ситуация иная. По сравнению с Америкой можно считать, что здесь индустрия сетевого маркетинга находится на начальных этапах развития. Поэтому не всем понятно, как отличить компанию прямых продаж от организации, работающей по мошеннической схеме. Доцент Высшей школы экономики и эксперт по финансовой грамотности Антон Табах рассказывал, как отличить финансовую пирамиду от легитимного сетевого бизнеса.