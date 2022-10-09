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Происшествия9 октября 2022 7:13

Спутниковые снимки Крымского моста до и после ЧП появились в Сети

Кадры опубликовала компания PlanetScope
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Спутниковые снимки Крымского моста до и после ЧП появились в Сети

Спутниковые снимки Крымского моста до и после ЧП появились в Сети

Фото: REUTERS

Компания PlanetScope, которая делает спутниковые съемки Земли, показала в соцсетях фото Крымского моста из космоса до и после взрыва.

Кадры были сделаны с разницей в один день, 7 и 8 октября 2022 года. На втором снимке можно четко увидеть повреждения и возгорание, над Керченским проливом различается дым.

Спутниковые снимки Крымского моста до и после ЧП, фото: PlanetScope

Спутниковые снимки Крымского моста до и после ЧП, фото: PlanetScope

Напомним, утром 8 октября 2022 года появилась информация о взрыве грузового автомобиля на Крымском мосту. В результате ЧП произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста, также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.

По данным СК РФ, из-за произошедшего погибли три человека. Предположительно, они были пассажирами легковой машины, передвигавшейся недалеко от взорванной фуры.

Также ранее было опубликовано видео взрыва на Крымском мосту 8 октября 2022. Кадры подтверждают сообщение НАК о том, что причиной происшествия стал подрыв автомобиля на автомобильном полотне. Несмотря на огромную силу взрыва на Крымском мосту, видно, что судоходные арки инженерного сооружения не пострадали. А значит в кратчайшие сроки Крымский мост может быть восстановлен после ЧП.