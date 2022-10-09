Ветеринар Бегичев перечислил правила содержания домашних животных Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Главный инспектор Государственной инспекции по надзору в области обращения с животными столичного Комитета ветеринарии Павел Бегичев рассказал, как правильно заботиться о животных, в том числе согласно закону.

"По закону владелец домашнего животного обязан содержать его в соответствии с его биологическими особенностями. Если не обеспечить любимцу нужных условий, то у него могут начаться серьезные проблемы со здоровьем. Если у вас есть сомнения или вопросы насчет содержания того или иного вида, то лучше сразу проконсультироваться с ветеринарным специалистом", - сказал он в беседе с Lenta.ru.

Кроме того, как отметил специалист, хозяин питомца не должен оставлять животное без присмотра, кормить и обеспечивать доступ к питьевой воде и вакцинировать любимца от вирусных заболеваний.

Ранее ведущий специалист Московского регионального общества защиты животных Наталья Базаркина дала советы по сохранению здоровья домашних питомцев. «Во-первых, должен быть свой хороший лечащий ветеринарный врач. Во-вторых, если вы хотите здоровое животное, то лучше брать у проверенных заводчиков и приглашать профессионала, чтобы он приехал, помог определить состояние животного: бывают уже видны симптомы, передает RT.

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