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Политика9 октября 2022 7:27

NYT: Запад насмешил Путина “экологической показухой”

В Европе думали, что смогут перейти к возобновляемой энергетике, отметило издание
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США и страны Европы "своей экологической показухой" вызывают смех, написало издание The New York Times.

"В Европе притворялись, что у них получится избавиться от масштабных выбросов и напрямую перепрыгнуть к возобновляемой энергетике, и все при этом будет в шоколаде… Немцы так собой гордились, не осознавая, что единственная причина, по которой эта их голубая мечта кажется осуществимой - в том, что Путин продавал им дешевый газ, позволяющий компенсировать разницу", - подчеркнул автор публикации.

Также он отметил, что США, в отличие от Европы, теоретически может обеспечить свои нефтегазовые потребности, но даже у них наблюдается дефицит экспортных ресурсов для компенсации сокращения добычи нефти со стороны РФ и ОПЕК+.

Ранее премьер Бельгии предсказал Евросоюзу "эффект домино" из-за нехватки газа в Германии. Глава бельгийского правительства указал на необходимость рассмотреть возможность совместных закупок газа.

Также ранее стало известно, что отказ от российского газа обернется для Германии зависимостью от Китая.