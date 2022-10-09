Junge Welt: заявление Зеленского о превентивном ударе раскрыло конфликт США и Украины

Действия украинского президента Владимира Зеленского начали вызывать откровенное раздражение у западных элит Фото: REUTERS

Резонансное заявление президента Украины Зеленского о необходимости нанесения Западом "превентивных ударов" по России - это крайне авантюрное и истеричное высказывание, которое стало стандартом в политической жизни Киева. Подобная риторика Зеленского уже начала вызывать раздражение на Западе, сообщает известный немецкий журналист Арнольд Шельцель в своей статье для местного издания Junge Welt.

Ранее Зеленский обратился к НАТО с требованием нанести "превентивные" удары, а не "ждать ядерных ударов России". В офисе президента Украины также призвали Запад предоставить ракеты большой дальности для нанесения ударов по российской территории.

"В репертуар власть имущих в Киеве с 2014 года вошли постоянные попытки морально шантажировать собственных спонсоров на Западе. Хвост пытается вилять собакой", - отмечается в материале Шельцеля.

По мнению журналиста, за последнее время отношение западных элит к Украине и высшему политическому руководству существенно изменилось в худшую сторону. Негатив по отношению к Украине начали испытывать даже США, которые ранее всегда активно поддерживали все действия команды Зеленского.

Шельцель полагает, что последним тревожным "звонком" для западных политиков стало заявление Зеленского о необходимости принять Украину в НАТО.

30 сентября 2022 года украинский лидер заявил, что его страна подала заявку на вступление в Североатлантический альянс "в ускоренном режиме". Однако в НАТО сразу официально заявили о том, что принять страну в организацию прямо сейчас нет никакой возможности, более того, все необходимые процедуры по вступлению в НАТО Киеву придется проходить в обычном стандартном порядке, а об "ускоренном режиме" речи идти не может.