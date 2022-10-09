ВВП Украины за девять месяцев сократился почти на треть Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Внутренний валовой продукт (ВВП) Украины за девять месяцев 2022-го года сократился почти на треть. Об этом сегодня, 9 сентября, сообщили в Министерстве экономики Украины.

"По итогам первых трех кварталов 2022-го года падение ВВП в Украине зафиксировано на уровне 30%", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По расчетам Минэкономики Украины, в сентябре, как и в августе, падение ВВП страны составило примерно 35%.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 9 октября 2022 года можно прочитать здесь.