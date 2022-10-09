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Политика9 октября 2022 7:59

В ЛНР сообщили об ударе украинских военных из HIMARS по пункту размещения беженцев в Старобельске

О числе погибших и пострадавших в результате циничной атаки боевиков ВСУ пока не сообщается
Александр КИСЛОВ
ВСУ нанесли удар из поставленного Западом РСЗО HIMARS по пункту временного размещения на окраине Старобельска

ВСУ нанесли удар из поставленного Западом РСЗО HIMARS по пункту временного размещения на окраине Старобельска

Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины ударили по мирным гражданам в Старобельске (ЛНР), сбежавшим с Украины. Как заявил глава представительства Луганской народной республики в Москве Родион Мирошник, ВСУ нанесли массированный удар западной РСЗО HIMARS по расположенному в Старобельске пункту временного размещения беженцев.

«Ночной прилет по пункту размещения беженцев в Старобельске. В 01.35 ВФУ по н. п. Старобельск нанесли удар с применением РСЗО HIMARS (1 ракета). В результате обстрела поврежден пункт временного размещения граждан МЧС ЛНР на окраине города. Боевики пытаются наносить удары по мирным, которых уже выгнали из родных мест, теперь бьют вслед», - сообщил Мирошник в своем официальном телеграм-канале.

О том, есть ли в результате удара украинских боевиков погибшие и пострадавшие среди мирного населения и российских военных, пока не уточняется.

Ранее стало известно о том, что 23 человека погибли при ударе ВСУ по колонне машин на въезде в освобожденную часть Запорожья. В военно-гражданской администрации Запорожской области уточнили, что еще 34 человека пострадали при ударе украинских боевиков по колонне с мирными жителями, которые пытались вырваться из подконтрольной Киеву территории региона в населенные пункты, находящиеся под контролем Вооруженных сил РФ.