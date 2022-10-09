В ЛНР сообщили об ударе украинских военных из HIMARS по пункту размещения беженцев в Старобельске

ВСУ нанесли удар из поставленного Западом РСЗО HIMARS по пункту временного размещения на окраине Старобельска Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины ударили по мирным гражданам в Старобельске (ЛНР), сбежавшим с Украины. Как заявил глава представительства Луганской народной республики в Москве Родион Мирошник, ВСУ нанесли массированный удар западной РСЗО HIMARS по расположенному в Старобельске пункту временного размещения беженцев.

«Ночной прилет по пункту размещения беженцев в Старобельске. В 01.35 ВФУ по н. п. Старобельск нанесли удар с применением РСЗО HIMARS (1 ракета). В результате обстрела поврежден пункт временного размещения граждан МЧС ЛНР на окраине города. Боевики пытаются наносить удары по мирным, которых уже выгнали из родных мест, теперь бьют вслед», - сообщил Мирошник в своем официальном телеграм-канале.

О том, есть ли в результате удара украинских боевиков погибшие и пострадавшие среди мирного населения и российских военных, пока не уточняется.

Ранее стало известно о том, что 23 человека погибли при ударе ВСУ по колонне машин на въезде в освобожденную часть Запорожья. В военно-гражданской администрации Запорожской области уточнили, что еще 34 человека пострадали при ударе украинских боевиков по колонне с мирными жителями, которые пытались вырваться из подконтрольной Киеву территории региона в населенные пункты, находящиеся под контролем Вооруженных сил РФ.