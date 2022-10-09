Китай успешно запустил космический телескоп для исследования Солнца Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китай сегодня, 9 октября, успешно произвел запуск усовершенствованного солнечного телескопа "Куафу-1". Об этом сообщает агентство "Синьхуа".

Как уточняется, ракета-носитель CZ-2D стартовала в 07:43 по пекинскому времени (02:43 по Москве) с космодрома Цзюцюань на севере страны. Космический телескоп вывели на заданную орбиту, запуск признали успешным.

Ранее сообщалось, что NASA обнародовало самое четкое на сегодняшний день инфракрасное изображение далеких областей Вселенной. Показало, как выглядит галактическое скопление SMACS 0723 – “Первое глубокое поле Уэбба”.

Также ранее стало известно, что строящийся в России уникальный телескоп введут в эксплуатацию в 2022 году. Аппарат предназначен для системы контроля околоземного космического пространства. Сооружение этого аппарата, предназначенного для системы контроля околоземного космического пространства, ведется в Алтайском оптико-лазерном центре.