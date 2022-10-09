Bloomberg: удар Запада по горнорудной промышленности России потрясет мир Фото: REUTERS

Возможные санкции на горнорудную промышленность России со стороны Лондонской биржи металлов (LME) станут потрясением для мировой индустрии, написал обозреватель Bloomberg Джек Фарчи.

Как отмечается в публикации, решения LME имеют далекоидущие последствия для ценообразования и торговли металлами во всем мире.

Как считает автор, если ограничительные меры примут, они станут головной болью для таких предприятий, как швейцарская Glencore Plc., у которой заключен крупный многолетний контракт с "Русалом".

Также Фарчи уточнил, что запрет на поставки отрежет важнейших производителей от глобального рынка. Решение еще не приняли, но в прошедший четверг началось обсуждение этого вопроса.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 9 октября 2022 года можно прочитать здесь.