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Политика9 октября 2022 8:29

Власти Херсона сообщили, что ВСУ лишились шансов на продвижение в регионе

Украинские боевики уперлись в линию обороны и больше не могут проводить попытки наступательных действий
Александр КИСЛОВ
Кирилл Стремоусов сделал важное заявление о ситуации на Херсонском направлении в ходе СВО

Кирилл Стремоусов сделал важное заявление о ситуации на Херсонском направлении в ходе СВО

Фото: скриншот

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытались предпринять контрнаступление в Херсонской области, уперлись в линию обороны и не имеют шансов двигаться дальше, Соответствующую информацию распространил замглавы херсонской военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.

"Все нормально, все нацисты уже остановились, уперлись в линию обороны, как мы и говорили. Там пока шансов у них нет никаких", - цитирует высокопоставленного херсонского чиновника информагентство ТАСС.

Стремоусов уточнил, что все попытки наступательный действий подразделений украинской армии на Херсонской направлении к настоящему моменту уже фактически захлебнулись, ВСУ понесли в ходе попытки наступления серьезные потери.

Ранее Стремоусов сообщил о том, что иностранные наемники из стран НАТО, прибывшие на Украину ради активного участия в боевых действиях на стороне ВСУ, контролируют село Великая Александровка в северной части Херсонской области. Именно в этом селе украинские неонацисты и наемники расстреляли сразу 16 мирных жителей (расстрел был совершен прямо на глазах односельчан убитых жителей Великой Александровки).