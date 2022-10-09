В России 9 октября 2022 выявлено 18 819 случаев заражения коронавирусом

В РФ за сутки вылечились от новой коронавирусной инфекции почти 29 тысяч человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России за сутки выявили 18 819 новых случаев COVID-19, умерли 102 человека, болевших коронавирусом. Соответствующую информацию распространил федеральный оперштаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

"По состоянию на 9 октября 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1 017 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 53,2%. Выздоровело за сутки 28 793 человека, или на 24,8% меньше в сравнении с 8 октября 2022 года", - уточняют в оперативном штабе.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о том, что в настоящее время вот уже вторую неделю подряд в России происходит снижение заболеваемости COVID. По данным главы надзорного ведомства Анны Поповой, коронавирус сейчас ведет себя как "достаточно привычные нам сезонные респираторные вирусы".

При этом Попова призвала россиян активно готовиться к предстоящему подъему заболеваемости гриппом. По ее словам, гражданам страны необходимо поставить прививку от гриппа, чтобы защитить себя.