Движение автобусов по Крымскому мосту возобновят к вечеру 10 октября Фото: REUTERS

Движение автобусов по Крымскому мосту будет возобновлено к завтрашнему вечере - 10 октября, об этом сообщается в Телеграм-канале “Крючков Z”.

Как сообщил автор канала, по поручению Сергея Аксенова сотрудники Керченского порта за четыре часа вывели из консервации паромы, провели их обслуживание и подготовили к работе.

Автобусы, как сообщает Телеграм-канал, будут отправлены паромами завтра утром.

“Предварительно, движение автобусов по "Крымскому мосту" Будет возобновлено к завтрашнему вечеру. Когда специалисты технических служб закончат свою экспертную работу и дадут заключение о возможности движения автобусов. Все пассажиры автобусов, которые сейчас в Керчи будут размещены в гостиницах и обеспечены горячим питанием”, - говорится в публикации.

Напомним, утром 8 октября 2022 года появилась информация о взрыве грузового автомобиля на Крымском мосту. В результате ЧП произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста, также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.

По данным СК РФ, из-за произошедшего погибли три человека. Предположительно, они были пассажирами легковой машины, передвигавшейся недалеко от взорванной фуры.

Также ранее было опубликовано видео взрыва на Крымском мосту 8 октября 2022. Кадры подтверждают сообщение НАК о том, что причиной происшествия стал подрыв автомобиля на автомобильном полотне. Несмотря на огромную силу взрыва на Крымском мосту, видно, что судоходные арки инженерного сооружения не пострадали. А значит в кратчайшие сроки Крымский мост может быть восстановлен после ЧП.