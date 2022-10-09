В РПЦ опровергли слухи об ухудшении состояния здоровья патриарха Кирилла

Патриарх Кирилл лечится от коронавиируса, состояние его здоровья оценивается как стабильное Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда опроверг сообщения, появившиеся в прессе и телеграм-каналах, о якобы ухудшении здоровья заболевшего коронавирусом патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

По словам Легойды, подобные слухи не соответствуют действительности, с патриархом все в порядке, в ближайшее время предстоятель РПЦ может выздороветь от COVID-19.

"Якобы новости. Новый жанр такой. Все хорошо. Пользуйтесь только проверенными источниками информации", - написал Легойда, который сейчас является временно исполняющим обязанности руководителя пресс-службы патриарха Кирилла, в своем канале в Telegram.

Ранее слухи о предполагаемом ухудшении состояния здоровья предстоятеля РПЦ распространил ряд анонимных политических телеграм-каналов.

О болезни патриарха стало известно 30 сентября 2022 года. Тогда в РПЦ заявили об отмене всех ближайших публичных мероприятий с участием Кирилла и отметили, что медики настоятельно рекомендовали патриарху строго соблюдать постельный режим. При этом в окружении патриарха впоследствии сообщили о том, что Кирилл в настоящее время переносит новую коронавирусную инфекцию в легкой форме.