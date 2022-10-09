Минтранс сообщил, что движение поездов дальнего следования по Крымскому мосту идет по графику Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Движение пассажирских и грузовых поездов по Крымскому мосту осуществляется в соответствии с графиком, сообщили сегодня, 9 октября, в пресс-службе Минтранса РФ.

"В настоящее время железнодорожное движение по Крымскому мосту грузовых и пассажирских поездов дальнего следования осуществляется согласно нормативному графику", - уточняется в сообщении.

Пригородное пассажирское движение через мост будет восстановлено сегодня, 9 октября, в 19:00, добавили в ведомстве.

Напомним, утром 8 октября 2022 года появилась информация о взрыве грузового автомобиля на Крымском мосту. В результате ЧП произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста, также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.

По данным СК РФ, из-за произошедшего погибли три человека. Предположительно, они были пассажирами легковой машины, передвигавшейся недалеко от взорванной фуры.

Также ранее было опубликовано видео взрыва на Крымском мосту 8 октября 2022. Кадры подтверждают сообщение НАК о том, что причиной происшествия стал подрыв автомобиля на автомобильном полотне. Несмотря на огромную силу взрыва на Крымском мосту, видно, что судоходные арки инженерного сооружения не пострадали. А значит в кратчайшие сроки Крымский мост может быть восстановлен после ЧП.