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Происшествия9 октября 2022 9:14

Минтранс сообщил, что движение поездов дальнего следования по Крымскому мосту идет по графику

Пригородное пассажирское движение восстановят 9 октября в 19:00
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Минтранс сообщил, что движение поездов дальнего следования по Крымскому мосту идет по графику

Минтранс сообщил, что движение поездов дальнего следования по Крымскому мосту идет по графику

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Движение пассажирских и грузовых поездов по Крымскому мосту осуществляется в соответствии с графиком, сообщили сегодня, 9 октября, в пресс-службе Минтранса РФ.

"В настоящее время железнодорожное движение по Крымскому мосту грузовых и пассажирских поездов дальнего следования осуществляется согласно нормативному графику", - уточняется в сообщении.

Пригородное пассажирское движение через мост будет восстановлено сегодня, 9 октября, в 19:00, добавили в ведомстве.

Напомним, утром 8 октября 2022 года появилась информация о взрыве грузового автомобиля на Крымском мосту. В результате ЧП произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста, также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.

По данным СК РФ, из-за произошедшего погибли три человека. Предположительно, они были пассажирами легковой машины, передвигавшейся недалеко от взорванной фуры.

Также ранее было опубликовано видео взрыва на Крымском мосту 8 октября 2022. Кадры подтверждают сообщение НАК о том, что причиной происшествия стал подрыв автомобиля на автомобильном полотне. Несмотря на огромную силу взрыва на Крымском мосту, видно, что судоходные арки инженерного сооружения не пострадали. А значит в кратчайшие сроки Крымский мост может быть восстановлен после ЧП.