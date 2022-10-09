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В мире9 октября 2022 9:55

Минобороны Киргизии отменило командно-штабные учения с силами ОДКБ

АКИpress: Минобороны Киргизии отменило командно-штабные учения с силами ОДКБ
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Минобороны Киргизии отменило командно-штабные учения с силами ОДКБ, фото: кадр с видео

Минобороны Киргизии отменило командно-штабные учения с силами ОДКБ, фото: кадр с видео

В Минобороны Киргизии отменили намеченные на октябрь 2022 года командно-штабные учения с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2022", сообщает АКИpress со ссылкой на заявление ведомства.

"Руководство Минобороны Кыргызстана приняло решение об отмене командно-штабного учения с Миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2022", – уточняется в сообщении издания.

Чем обусловлено это решение, не говорится

Ранее сообщалось, что подразделения вооруженных сил Республики Таджикистан и Киргизской Республики из состава коллективных миротворческих сил ОДКБ, выполнявших задачи по охране социально-значимых объектов в Республике Казахстан, прибыли в пункты постоянной дислокации.

Также ранее сообщалось, что на военных базах в Киргизии и Таджикистане пройдет почти 1000 учений в 2022 году. Они будут нацелены на стабилизацию обстановки в странах Центрально-Азиатского региона.