Минобороны Киргизии отменило командно-штабные учения с силами ОДКБ, фото: кадр с видео

В Минобороны Киргизии отменили намеченные на октябрь 2022 года командно-штабные учения с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2022", сообщает АКИpress со ссылкой на заявление ведомства.

"Руководство Минобороны Кыргызстана приняло решение об отмене командно-штабного учения с Миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2022", – уточняется в сообщении издания.

Чем обусловлено это решение, не говорится

Ранее сообщалось, что подразделения вооруженных сил Республики Таджикистан и Киргизской Республики из состава коллективных миротворческих сил ОДКБ, выполнявших задачи по охране социально-значимых объектов в Республике Казахстан, прибыли в пункты постоянной дислокации.

Также ранее сообщалось, что на военных базах в Киргизии и Таджикистане пройдет почти 1000 учений в 2022 году. Они будут нацелены на стабилизацию обстановки в странах Центрально-Азиатского региона.