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Политика9 октября 2022 10:10

Россия примет решение об ответных мерах на введение Украиной виз до января 2023 года

Об этом сообщили в МИД РФ
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Россия примет решение об ответных мерах на введение Украиной виз до января 2023 года

Россия примет решение об ответных мерах на введение Украиной виз до января 2023 года

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия до января 2023 года примет решение об ответных мерах на введение Украиной визового режима для граждан РФ, сообщил в интервью ТАСС директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

"Украинские власти, идя на денонсацию, сознательно старались нанести максимальный ущерб контактам между гражданами наших государств, разорвать родственные и дружеские связи, - отметил он. - По условиям соглашения, оно продолжает действовать до 1 января 2023 года. Мы его соблюдаем. Вопрос об ответных мерах прорабатывается. Решение должно быть принято до истечения срока действия соглашения с учетом всех этих обстоятельств".

Ранее Украина ввела визовый режим для россиян с 1 июля 2022 года. При этом отмечалось, что наличии визы не гарантирует, то человек попадет на Украину.

Также ранее в МИД заявили, что Россия не планирует вводить визы для граждан Украины.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 9 октября 2022 года можно прочитать здесь.