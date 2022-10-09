Россия примет решение об ответных мерах на введение Украиной виз до января 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия до января 2023 года примет решение об ответных мерах на введение Украиной визового режима для граждан РФ, сообщил в интервью ТАСС директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

"Украинские власти, идя на денонсацию, сознательно старались нанести максимальный ущерб контактам между гражданами наших государств, разорвать родственные и дружеские связи, - отметил он. - По условиям соглашения, оно продолжает действовать до 1 января 2023 года. Мы его соблюдаем. Вопрос об ответных мерах прорабатывается. Решение должно быть принято до истечения срока действия соглашения с учетом всех этих обстоятельств".

Ранее Украина ввела визовый режим для россиян с 1 июля 2022 года. При этом отмечалось, что наличии визы не гарантирует, то человек попадет на Украину.

Также ранее в МИД заявили, что Россия не планирует вводить визы для граждан Украины.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 9 октября 2022 года можно прочитать здесь.