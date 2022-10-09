«Гранд сервис экспресс»: отправлены все задержанные из-за ЧП на Крымском мосту поезда

«Гранд сервис экспресс» отправил все задержанные из-за ЧП на Крымском мосту поезда Фото: ТАСС

Перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» заявил, что отправил все поезда, которые были задержаны из-за подрыва Крымского моста. Официальные данные об этом распространила пресс-служба перевозчика.

В сообщении перевозчика отмечается, что поезд №141/142 (Симферополь—Пермь), который ранее перенаправили в Феодосию, отправился в 11:00. Он прибудет в Пермь 12 октября нынешнего года в 14:40. «Это единственный состав, который был отправлен из Симферополя до ЧП на Крымском мосту и не успел пройти мост в направлении "материка". Пассажиры поезда были размещены в санаториях Феодосии»,— уточняется в заявлении, опубликованном в телеграм-канале «Гранд Сервис Экспресса».

Поезд №141/142 на участке от разъезда 9 км до Перми отправился 8 октября 2022 года по расписанию.

Ранее сайт KP.RU сообщал о том, что 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, что привело к возгоранию семи цистерн с топливом у проезжавшего мимо поезда. Согласно предварительным данным, распространенным СК РФ, в результате инцидента погибли три человека.

Эксперты Национального антитеррористического комитета РФ публично заявили о том, что причиной ЧП на Крымском мосту стал подрыв грузовика (по данным американских СМИ, за взрывом стоят украинские спецслужбы). Все несущие конструкции, опоры и арки Крымского моста в результате взрыва не пострадали.