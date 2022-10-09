Читатели The Telegraph возмутились призывом премьера Эстонии не вести переговоры с Россией

Кая Каллас Фото: REUTERS

Читатели британского издания The Telegraph раскритиковали премьер-министра Эстонии Каю Каллас за призыв к лидерам стран Запада отказаться от любых переговоров с президентом России.

"Западу жизненно необходимо вести переговоры с Путиным, но Байден думает, что бряцанье ядерным оружием поможет ему вернуть позиции. Ему следует уйти", - выразил свое мнение один из пользователей.

"Эта война была развязана Западом при помощи Киева. Украину подталкивали вступить в НАТО, чтобы разместить у порога России ядерные боеголовки", - подчеркнул другой читатель.

Ранее Каллас заявила, что считает Россию “единственным врагом страны”.

Также ранее премьер Эстонии сообщила о демонтаже еще шести советских монументов. Кая Каллас заявила, что танк-памятник Т-34 в Нарве переносят по соображениям внутренней безопасности.