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Политика9 октября 2022 11:01

Читатели The Telegraph возмутились призывом премьера Эстонии не вести переговоры с Россией

Западу жизненно необходимы переговоры с РФ, отметил один из комментаторов
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Кая Каллас

Кая Каллас

Фото: REUTERS

Читатели британского издания The Telegraph раскритиковали премьер-министра Эстонии Каю Каллас за призыв к лидерам стран Запада отказаться от любых переговоров с президентом России.

"Западу жизненно необходимо вести переговоры с Путиным, но Байден думает, что бряцанье ядерным оружием поможет ему вернуть позиции. Ему следует уйти", - выразил свое мнение один из пользователей.

"Эта война была развязана Западом при помощи Киева. Украину подталкивали вступить в НАТО, чтобы разместить у порога России ядерные боеголовки", - подчеркнул другой читатель.

Ранее Каллас заявила, что считает Россию “единственным врагом страны”.

Также ранее премьер Эстонии сообщила о демонтаже еще шести советских монументов. Кая Каллас заявила, что танк-памятник Т-34 в Нарве переносят по соображениям внутренней безопасности.