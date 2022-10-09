Посол Китая в США поблагодарил Илона Маска за предложения по изменению статуса Тайваня

Китай официально поблагодарил Илона Маска за его предложения по урегулированию тайваньского кризиса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол Китая в США Цинь Ган официально поблагодарил американского миллиардера Илона Маска за его инициативу сделать Тайвань специальным административным районом КНР по примеру Гонконга. Соответствующее сообщение высокопоставленный китайский дипломат опубликовал на своей странице в сети микроблогов Twitter.

"Я хотел бы поблагодарить Маска за его призыв к миру в Тайваньском проливе и идею о создании специальной административной зоны для Тайваня. "Мирное воссоединение" и "одна страна — две системы" — наши основные принципы решения тайваньского вопроса, это наилучший подход к осуществлению национального воссоединения", - отметил Цинь Ган.

Ранее Маск в своем интервью британской газете Financial Times предложил сделать Тайвань специальным административным районом Китая по аналогии с Гонконгом и Макао.

При этом, по словам Маска, вероятнее всего, можно будет заключить соглашение даже на более мягких условиях, чем в случае с Гонконгом. Предприниматель из США назвал "практически неизбежным" конфликт за Тайвань и отметил, что он очень дорого обойдётся миру.

В настоящее время более 170 стран мира, а также ООН юридически признают позицию правительства КНР, согласно которой Тайвань является неотъемлемой частью Китая (Россия поддерживает позицию материкового Китая в отношении к Тайваню).

Независимость Тайваня на сегодняшний день официально признают 14 государств: Белиз, Гватемала, Гаити, Гондурас, Маршалловы Острова, Науру, Палау, Парагвай, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Эсватини, Тувалу и Ватикан.