Даня Милохин обнажил Евгению Медведеву в прямом эфире шоу “Ледниковый период”, фото: скрин Первого канала

На Первом канале опубликовали промо-ролик нового сезона телешоу “Ледниковый период” с блогером Даней Милохиным и серебряным призером Олимпиады-2018 в женском одиночном катании Евгенией Медведевой. На кадрах тиктокер обнажает девушку, в которой зрители узнали Медведеву, сообщает КП-Спорт.

Блогер срезает при помощи ножниц бретельки с платья фигуристки и оставляет ее без одежды. Затем Милохин набрасывает на свою партнершу пиджак.

“Грандиозное ледовое шоу возвращается в эфир! В субботу, 15 октября, в 18:20”, уточняется в сообщении Ice_1tv в соцсети.

Ранее стал известен полный список участников нового сезона телешоу “Ледниковый период”. Так, в команде продюсера, известного в прошлом фигуриста Ильи Авербуха выступят следующие пары: Елена Ильиных — Егор Бероев, Валерия Ланская — Роман Костомаров, Евгения Медведева — Даня Милохин, Дарья Мороз — Максим Маринин, Наталья Подольская — Дмитрий Соловьев, Виктория Синицына — Иван Скобрев.