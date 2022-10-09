Социолог Грилль назвал украинское руководство террористами и призвал относиться к ним соответствующе Фото: "КП" Архив

После взрыва на Крымском мосту все ниточки ведут на Украину. Этаа версия одна из самых часто звучащих. Социолог, публицист, общественный деятель Филипп Грилль уверен, что будет найдено подтверждение данному факту.

Руководство Украины и ее военно-разведывательные структуры СБУ и ГУР МОУ он называет террористическими образованиями.

Диверсия нанесла небольшой урон мосту, но разрушить его не удалось. Тем временем, мост является в глазах украинцев принадлежностью полуострова к России.

Цель украинских властей в случае с терактом вполне понятна: сорвать логистические цепочки и провести акцию устрашения.

- В итоге погибли мирные люди, ехавшие по мосту, и использованный "втемную" водитель грузовика. Считаю, что ответ нашей армии должен быть жестким и незамедлительным. С разведывательными службами Украины нужно считаться, как в преступниками и террористами, - сказал эксперт в беседе с ФАН.

Геополитический аналитик и блогер Джон Марк Дуган в беседе с RT отметил, что произошедшее укладывается в логику киевского режима после постоянных обстрелов мирного населения Донбасса.

В Краснодаре проходят обыски в квартире у 25-летнего Самира Юсубова, который значится владельцем красного тягача International Prostar, подрыв которого стал причиной обрушения части Крымского моста, пишет Life.