Молдавия ужесточила погранконтроль для приезжих из России

Спикер молдавского парламента Гросу заявил об усилении погранконтроля для приезжих из России Фото: Eurasianews.md

Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу сообщил, что органы безопасности страны изменили протоколы контроля границы, чтобы не пропускать приезжающих из России "с недобрыми намерениями" граждан.

Как отмечается информагентство РИА Новости, Гросу подчеркнул, что речь идет о гражданах с двойным (российским и молдавским) гражданством, которые в настоящее время пытаются вернуться в Молдавию, так как существует вероятность, что их призовут на военную службу в рамках недавно объявленной в России частичной мобилизации.

По словам спикера молдавского парламента, силовых структурам страны в данный момент необходимо сохранять бдительность, чтобы не допустить попадания в Молдавию людей, которые могли бы попытаться дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в государстве.

Ранее МИД Молдавии сообщил, что около 1200 граждан Молдавии, проживающие в России, обратились в консульство с просьбой о помощи для возвращения на родину. Это произошло после объявления частичной мобилизации в России 21 сентября 2022 года. Молдавские власти при этом допускают, что в ближайшее время число граждан страны, проживающих в РФ и желающих сейчас вернуться на родину, может существенно вырасти.