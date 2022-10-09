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Политика9 октября 2022 11:52

Читателей Daily Mail поразили фото Путина, опубликованные изданием к юбилею президента России

Многие отметили, что российский лидер находится в отличной физической форме
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: REUTERS

Читатели Daily Mail активно обсуждают фото президента России Владимира Путина, опубликованные британским изданием в честь юбилея российского лидера.

При этом многие комментаторы отметили, что российский лидер находится в отличной физической форме.

Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: REUTERS

“Красивый с шикарным торсом. А годы его не берут", - подчеркнул один из пользователей.

"Настоящий лидер, которым его народ может гордиться, в отличие от двуличных слабаков, выдающих себя за лидеров на Западе", - написал другой.

"Он харизматичен, смел и силен", - добавил еще один комментатор.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о планах Путина на день рождения.

Также ранее Рамзан Кадыров сообщил, что в Чечне с размахом отметят день рождения Путина. Чеченский лидер пообещал провести в республике скачки в честь 70-летия президента России.