Читателей Daily Mail поразили фото Путина, опубликованные изданием к юбилею президента России

Владимир Путин Фото: REUTERS

Читатели Daily Mail активно обсуждают фото президента России Владимира Путина, опубликованные британским изданием в честь юбилея российского лидера.

При этом многие комментаторы отметили, что российский лидер находится в отличной физической форме.

Владимир Путин Фото: REUTERS

“Красивый с шикарным торсом. А годы его не берут", - подчеркнул один из пользователей.

"Настоящий лидер, которым его народ может гордиться, в отличие от двуличных слабаков, выдающих себя за лидеров на Западе", - написал другой.

"Он харизматичен, смел и силен", - добавил еще один комментатор.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о планах Путина на день рождения.

Также ранее Рамзан Кадыров сообщил, что в Чечне с размахом отметят день рождения Путина. Чеченский лидер пообещал провести в республике скачки в честь 70-летия президента России.