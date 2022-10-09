Читателей Daily Mail поразили фото Путина, опубликованные изданием к юбилею президента России

Владимир Путин
Фото: REUTERS
Читатели Daily Mail активно обсуждают фото президента России Владимира Путина, опубликованные британским изданием в честь юбилея российского лидера.
При этом многие комментаторы отметили, что российский лидер находится в отличной физической форме.
Владимир Путин
Фото: REUTERS
“Красивый с шикарным торсом. А годы его не берут", - подчеркнул один из пользователей.
"Настоящий лидер, которым его народ может гордиться, в отличие от двуличных слабаков, выдающих себя за лидеров на Западе", - написал другой.
"Он харизматичен, смел и силен", - добавил еще один комментатор.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о планах Путина на день рождения.
Также ранее Рамзан Кадыров сообщил, что в Чечне с размахом отметят день рождения Путина. Чеченский лидер пообещал провести в республике скачки в честь 70-летия президента России.