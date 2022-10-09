Мошенники стали рассылать россиянам вирусы в письмах с лже-повестками из военкомата Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мошенники быстро нашли новые способы обмана россиян, связанные с мобилизацией. Они предлагают за деньги удалить фамилию потенциального призывника из базы, помочь с изменением военно-учетной специальности, а ее рассылают вирусы в письмах с «повестками о мобилизации».

К письму прикреплен файл, в котором указано время и место, куда необходимо явиться. А если человек его открывает, то устройство может заразиться опасным вирусом. Троян может воровать данные и передавать важную информацию. Юрист Иван Дощенко подчеркивает, что в данном случае мошенники нарушают сразу две статьи уголовного кодекса. Речь идет о статьях 272 и 273 Уголовного кодекса. Это и неправомерный доступ к компьютерной информации и создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ.

В зависимости от ущерба, максимальное наказание может быть до 7 лет лишения свободы.

- А если похищенной информацией воспользуются, то речь идет о статье «Мошенничество»,- говорит эксперт в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Получив доступ к персональным данным, преступники могут снять средства со счетов или попытаться совершить сделку с недвижимостью с использованием электронной подписи.

Юрист напомнил, что сотрудники военкомата могут вызывать призывников только через бумажные повестки. Приглашение в военкомат не отправляют через электронные ресурсы или СМС.

- Какие бы темы не использовали киберпреступники и какими бы средствами не располагали, общая схема мошенничества не меняется и подчинена четкому алгоритму. Основная задача - дезориентация и получение денег, - сказал РИАМО ведущий научный сотрудник Департамента информационной безопасности Финансового университета при Правительстве России Сергей Гатауллин

Чаще всего жертвами преступников становятся уклонисты. Цена вопроса, чтобы "откосить" от мобилизации, порядка 50 тысяч рублей. При этом злоумышленники просят перевести небольшой залог — пять тысяч рублей. За это они обещают прислать договор. И уже после его подписания клиенту необходимо будет внести остальную сумму. Однако после получения денег «помощники» пропадают, сообщает телеканал "360".