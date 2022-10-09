Названы вакансии, на которых пенсионеры могут заработать до 200 тысяч рублей в месяц Фото: Иван ВИСЛОВ

Сервис "Работа.ру" составил список самых высокооплачиваемых вакансий для пенсионеров. Аналитики изучили более 19 тысяч опубликованных вакансий, которые подходят возрастным соискателям. Например, в Астраханской области стоматолог может получать до 200 тысяч рублей в месяц. Для трудоустройства требуется действующий сертификат по ортодонтии, стаж в частных клиниках не менее трех лет.

Не меньше обещают платить обвальщику мяса на пищевом производстве в Воронеже. Вахтовик должен будет выполнять обвалку мяса с соблюдением СанПиН. При этом соискателю обещают предоставить бесплатное жилье.

В Санкт-Петербурге токарю будут платить 180 тысяч рублей, а в

Новосибирске сварщику-сантехнику с опытом работы от трех лет обещают аналогичный доход.

До 140 тысяч рублей может получать московский аудитор, а 132 000 рублей будут обещают платить обработчику рыбы в столице.

Портной из Санкт-Петербурга может рассчитывать на доход в 120 тысяч рублей, а в Костроме за такие деньги ищут ювелира.

В Москве швея по пошиву штор будет зарабатывать 120 тысяч рублей, но предстоит работать, в том числе, со сложными тканями, пишет Life.

Опросы показывают, что только 5% опрошенных россиян устраивает их текущее место работы, а главными факторами, препятствующими смене работы, респонденты назвали недостаток компетенций (47%) и предшествующее выгорание (15%), пишет газета "Известия".

Тем временем, среднемесячная номинальная заработная плата в России, согласно прогнозу министерства экономического развития, к 2025 году может достигнуть 80 028 рублей, пишет ФАН.