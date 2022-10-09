Энергодар обесточило из-за обстрелов ВСУ

Энергодар и пригороды с субботы, 8 октября, обесточены после обстрелов, в городе нет воды и связи, ремонт инфраструктуры намеренно не дают выполнить украинские войска, продолжая наносить удары, рассказал РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

“В городе после вчерашних обстрелов отсутствует электричество, связь, вода, в пригородах также. В магазинах холодильники разморозились. В больницах дизели запускаются для поддержания критических больных и для проведения операций", - уточнил Рогов

Также он рассказал, что четыре жителя Энергодара пострадали от обстрела ВСУ.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 9 октября 2022 года можно прочитать здесь.