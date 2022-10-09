Аксенов сообщил, что по Крымскому мосту временно пропускают только легковые автомобили

Сергей Аксенов рассказал о возобновлении движения по Крымскому мосту для легковых автомобилей и железнодорожных составов. Фото: REUTERS

По Крымскому мосту пропускают только легковые автомобили, сообщил глава республики Крым Сергей Аксенов. Эта мера введена временно, до особого распоряжения. Об этом Аксенов написал в Telegram в воскресенье 9 октября. Для автобусов и большегрузных автомобилей действует паромная переправа.

«Перевозка автобусов всех типов и большегрузных автомобилей будет выполняться паромом «Лаврентий» по маршруту Керченский морской рыбный порт – порт «Кавказ». Автомобили грузоподъемностью до 3,5 тонн и пассажиры будут перевозиться по маршруту порт «Крым» – порт «Кавказ», - написал Аксенов.

Глава республики уточнил, что паромная переправа для автобусов и большегрузов бесплатна. Железнодорожная ветка будет работать в штатном режиме, добавил он.

Сергей Аксенов напомнил, что линейный отдел полиции и подразделение транспортной безопасности ГУП РК «Крымские морские порты» проводит досмотр транспортных средств и граждан.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин, который возглавляет правительственную комиссию по ликвидации ЧП, заявил, что двухполосное автомобильное движение по Крымскому мосту восстановят с 9 октября. Пропускную способность Крымского моста увеличат с 50 до 100 автомобилей за раз, уточнил вице-премьер.

Хронология событий ЧП на Крымском мосту здесь на KP.RU.