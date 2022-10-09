Читатели Daily Mail считают, что американцы боятся не Путина, а Байдена с красной кнопкой

Джо Байден Фото: REUTERS

Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали президента США Джо Байдена после новости, что стратегический нефтяной резерв Штатов опустился до самого низкого уровня за 40 лет.

"Байдену удалось испортить все, к чему он прикасался", - отметил один из комментаторов.

"Американцы: мы боимся не Путина, а слабоумного Байдена с красной кнопкой", - написал другой пользователь.

"Импичмент! Пожалуйста, импичмент!" - призвал третий.

"Байден уничтожает Америку день за днем", - добавил еще один читатель.

Ранее Трамп обвинил Байдена в рекордной инфляции и потере энергетической независимости США. Экс-президент Соединенных Штатов уверен, что при его преемнике ситуация будет только усугубляться.

Также Трамп обвинил администрацию Байдена в начале конфликта на Украине. Власти США “издевались над Путиным”, заявил бывший лидер страны.