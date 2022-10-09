Бомбардировщик Су-24 потерпел аварию в Ростовской области во время учебного полета

Самолет Су-24. Иллюстративное фото. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Самолет Су-24 потерпел крушение во время выполнения учебно-тренировочного полета в Ростовской области. Об этом в воскресенье 9 октября сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Сообщается, что экипаж бомбардировщика успешно катапультировался. Угрозы жизни и здоровью летчиков нет, они были эвакуированы на аэродром базирования, отметили в пресс-службе.

Также сообщалось, что самолет успел выполнить тренировочное задание, он упал, когда уже заходил на посадку. Учебный полет выполнялся без боекомплекта.

СУ-24 упал в безлюдном месте, где не было также никаких строений. Никто не пострадал, разрушений в результате крушения самолета также нет, уточнили в пресс-службе.

В качестве возможной причины крушения бомбардировщика называется техническая неисправность самолета.

Ранее в окрестностях Рязани потерпел крушение военный самолет, пять человек погибли. Подробности здесь на KP.RU.