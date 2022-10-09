Бомбардировщик Су-24 потерпел аварию в Ростовской области во время учебного полета

Самолет Су-24. Иллюстративное фото.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Самолет Су-24 потерпел крушение во время выполнения учебно-тренировочного полета в Ростовской области. Об этом в воскресенье 9 октября сообщает пресс-служба Южного военного округа.
Сообщается, что экипаж бомбардировщика успешно катапультировался. Угрозы жизни и здоровью летчиков нет, они были эвакуированы на аэродром базирования, отметили в пресс-службе.
Также сообщалось, что самолет успел выполнить тренировочное задание, он упал, когда уже заходил на посадку. Учебный полет выполнялся без боекомплекта.
СУ-24 упал в безлюдном месте, где не было также никаких строений. Никто не пострадал, разрушений в результате крушения самолета также нет, уточнили в пресс-службе.
В качестве возможной причины крушения бомбардировщика называется техническая неисправность самолета.
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