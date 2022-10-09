Хуснуллин сообщил, что автомобильное движение по двум полосам запустили на Крымском мосту Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Автомобильное движение было запущено по двум полосам на Крымском мосту, сообщил сегодня, 9 октября, вице-премьер России Марат Хуснуллин.

"Запустили движение уже по двум полосам Крымского моста. До этого мост работал в реверсивном режиме. На автодорожной части налажено освещение, нанесена новая разметка, установлены барьерные ограждения", - написал Хуснуллин в своем Телеграмм-канале.

Напомним, утром 8 октября 2022 года появилась информация о взрыве грузового автомобиля на Крымском мосту. В результате ЧП произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста, также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.

По данным СК РФ, из-за произошедшего погибли три человека. Предположительно, они были пассажирами легковой машины, передвигавшейся недалеко от взорванной фуры.

Также ранее было опубликовано видео взрыва на Крымском мосту 8 октября 2022. Кадры подтверждают сообщение НАК о том, что причиной происшествия стал подрыв автомобиля на автомобильном полотне. Несмотря на огромную силу взрыва на Крымском мосту, видно, что судоходные арки инженерного сооружения не пострадали. А значит в кратчайшие сроки Крымский мост может быть восстановлен после ЧП.