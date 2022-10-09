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Происшествия9 октября 2022 14:14

Хуснуллин сообщил, что автомобильное движение по двум полосам запустили на Крымском мосту

На автодорожной части моста налажена работа освещения
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Хуснуллин сообщил, что автомобильное движение по двум полосам запустили на Крымском мосту

Хуснуллин сообщил, что автомобильное движение по двум полосам запустили на Крымском мосту

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Автомобильное движение было запущено по двум полосам на Крымском мосту, сообщил сегодня, 9 октября, вице-премьер России Марат Хуснуллин.

"Запустили движение уже по двум полосам Крымского моста. До этого мост работал в реверсивном режиме. На автодорожной части налажено освещение, нанесена новая разметка, установлены барьерные ограждения", - написал Хуснуллин в своем Телеграмм-канале.

Напомним, утром 8 октября 2022 года появилась информация о взрыве грузового автомобиля на Крымском мосту. В результате ЧП произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста, также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.

По данным СК РФ, из-за произошедшего погибли три человека. Предположительно, они были пассажирами легковой машины, передвигавшейся недалеко от взорванной фуры.

Также ранее было опубликовано видео взрыва на Крымском мосту 8 октября 2022. Кадры подтверждают сообщение НАК о том, что причиной происшествия стал подрыв автомобиля на автомобильном полотне. Несмотря на огромную силу взрыва на Крымском мосту, видно, что судоходные арки инженерного сооружения не пострадали. А значит в кратчайшие сроки Крымский мост может быть восстановлен после ЧП.