Читатели Haber7 отметили деталь в поведении Зеленского после заявления Путина о ядерной угрозе Фото: Иван МАКЕЕВ

Читатели турецкого издания Haber 7 активно обсуждают заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что слова президента России Владимира Путина о ядерном оружии представляют риск для всей планеты.

"Наконец Зеленский реально зачесался. Ведь все из-за его ошибок", - отметил один из читателей.

"США используют Запад в качестве пешки против России. Он сильно пострадает из-за их действий", - пришел в возмущение другой пользователь.

"Если так, то почему вы продолжаете провоцировать этот конфликт? Правильный выбор состоит в том, чтобы пойти на компромисс с Россией", - подытожил еще один читатель.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 9 октября 2022 года можно прочитать здесь.