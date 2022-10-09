Минтранс России привлекает дополнительный флот для паромных перевозок через Керченский пролив

Российский Минтранс привлекает дополнительные суда к организации паромной переправы через Керченский пролив после ЧП на Крымском мосту. Фото: REUTERS

Российский Минтранс привлекает для обеспечения паромных перевозок через Керченский пролив дополнительный флот. Об этом в воскресенье 9 октября сообщает пресс-служба ведомства.

«В настоящий момент ведется работа по привлечению дополнительного флота для обеспечения потребности в паромных перевозках через Керченский пролив», - сказано в сообщении в Telegram-канале Минтранса.

В ведомстве рассказали, что в ночь на 9 октября паром «Керченский-2» совершил три круговых рейса, перевезя 69 автомобилей и 124 пассажира. Кроме того, к работе приступил второй автомобильно-пассажирский паром «Лаврентий».

Перевозки осуществляют пассажирское судно «Диана Тривиа» и судно «Клемез», добавили в Минтрансе, уточнив, что все перевозки осуществляются бесплатно.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что по Крымскому мосту временно пропускают только легковые автомобили.

Тем временем вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что автомобильное движение по двум полосам запустили на Крымском мосту. На автодорожной части моста налажена работа освещения.

Туроператоры считают, что ситуация с отдыхом на крымском полуострове нормализовалась.

Хронология событий ЧП на Крымском мосту здесь на KP.RU.