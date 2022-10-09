Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика9 октября 2022 14:45

В Херсоне прогремели не менее четырех взрывов, работает российская система ПВО

В воскресенье 9 октября в Херсоне прогремело несколько взрывов
Мария ПАВЛОВА
В Херсоне прогремели взрывы, предположительно, сработала система ПВО.

В Херсоне прогремели взрывы, предположительно, сработала система ПВО.

Фото: REUTERS

Не менее четырех взрывов прогремели в Херсоне в воскресенье 9 октября. Предположительно, это связано со срабатыванием российской системы противовоздушной обороны, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Энергодар и пригороды с субботы, 8 октября, обесточены после обстрелов, в городе нет воды и связи, ремонт инфраструктуры намеренно не дают выполнить украинские войска, продолжая наносить удары. Об этом заявил представитель администрации региона Владимир Рогов.

Также Рогов рассказал, что четыре жителя Энергодара пострадали от обстрела ВСУ в результате обстрела парка и пляжа.

Тем временем в российском Минобороны сообщили, что вооруженные силы России разгромили шесть украинских колонн с военной техникой и живой силой в Херсонской области, сорвав попытку сосредоточения войск ВСУ.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 9 октября 2022 года. Следите за событиями вместе с нами.