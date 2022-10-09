Турция предложила Стамбул для переговоров России с Западом Фото: Иван МАКЕЕВ

Местом проведения переговоров между Россией и четырьмя западными государствами может стать Стамбул, сообщил РИА Новости председатель объединенного парламентского комитета Турции и ЕС Исмаил Эмрах Карайель.

Колумнист издания Milliyet Озай Шендир заявил ранее, что Турция планирует организовать переговоры России и США, Франции, Германии и Британии, соответствующая инициатива направлена Вашингтону по дипломатическим каналам.

Карайель отметил, что глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет снизить напряженность в регионе и достичь решения некоторых международных проблем.

"Мы предполагаем, что местом переговоров может выступить Стамбул – конечно, в случае согласия сторон. Стамбул может стать приемлемым для всех сторон местом", - сказал Карайель.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 9 октября 2022 года можно прочитать здесь.