Армия Чехии усилила охрану стратегических объектов после диверсии на «Северных потоках»

Министр обороны Чехии заявила о взятии под усиленную охрану ключевых объектов инфраструктуры. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чешские вооруженные силы усилили охрану стратегических объектов на территории страны, чтобы предотвратить возможные террористические атаки. Такое решение принято после диверсии на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», заявила в эфире Чешского телевидения министр обороны Яна Чернохова.

«Объекты, которые в Чехии после взрывов на «Северных потоках» в Балтийском море могли бы стать целью террористических атак, взяты под усиленную охрану», - сказала Чернохова, уточнив, что речь идет о складах боеприпасов и других ключевых объектах инфраструктуры Чехии.

Также Чернохова призвала не только усилить восточный фланг НАТО, но и распространить присутствие альянса на страны Ближнего Востока и Африки.

Ранее эксперты-экономисты оценили, кому выгодны взрывы и диверсия на трех нитках газопровода «Северный поток».

Сообщалось, что в МИД России призвали провести международное расследование атак на «Северные потоки» и подключить к расследованию ФРГ.

Тем временем Германия допустила проведение собственного расследования диверсий на «Северном потоке».